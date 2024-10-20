انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري.. والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مواجهة قوية امام نظيره سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

يدخل الأهلي “حامل لقب بطولة الدوري المصري”، مباراة اليوم بحثًا عن تعويض جماهيره بعد خسارته امام غريمه التقليدي الزمالك قبل أيام في كأس السوبر الأفريقي.

ويسعى الأهلي لتحقيق أول ألقابه مع إنطلاقة الموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات امام أبناء القلعة الحمراء.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا وتكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز بنتيجة 1-0 بهدف من نيران صديقة ولكن الفريق الأحمر سيخوض مواجهة مختلفة بكل المقاييس في النسخة الحالية.

في المقابل إستعد فريق سيراميكا كليوباترا بشكل مميز للمباراة كما أبرم العديد من التعاقدات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية في مقدمتها حسين السيد وإسلام عيسى ومحمد صادق وفاخري لاكاي وعبد الله مجدي ومحمود عبد الحفيظ “زلاكا” وأحمد عابدين و أيمن سعد “موكا” مع عودة المعار عمرو قلاوة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري:

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري:

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضية، وإم بي سي مصر.

طاهر محمد طاهر: نحترم سيراميكا وهدفنا الحفاظ على اللقب: