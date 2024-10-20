انت الأن تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري.. والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، مواجهة قوية امام نظيره سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
- يدخل الأهلي “حامل لقب بطولة الدوري المصري”، مباراة اليوم بحثًا عن تعويض جماهيره بعد خسارته امام غريمه التقليدي الزمالك قبل أيام في كأس السوبر الأفريقي.
- ويسعى الأهلي لتحقيق أول ألقابه مع إنطلاقة الموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات امام أبناء القلعة الحمراء.
- ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا وتكرار سيناريو الموسم الماضي حين فاز بنتيجة 1-0 بهدف من نيران صديقة ولكن الفريق الأحمر سيخوض مواجهة مختلفة بكل المقاييس في النسخة الحالية.
- في المقابل إستعد فريق سيراميكا كليوباترا بشكل مميز للمباراة كما أبرم العديد من التعاقدات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية في مقدمتها حسين السيد وإسلام عيسى ومحمد صادق وفاخري لاكاي وعبد الله مجدي ومحمود عبد الحفيظ “زلاكا” وأحمد عابدين و أيمن سعد “موكا” مع عودة المعار عمرو قلاوة.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري:
- تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.
- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري:
- تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة السوبر المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضية، وإم بي سي مصر.
طاهر محمد طاهر: نحترم سيراميكا وهدفنا الحفاظ على اللقب:
- من جانبه أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية اللاعبين واستعدادهم التام لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب.
- وأشار إلى أن الجميع اتفقوا على التركيز في مواجهة سيراميكا فقط، خاصة أنه فريق مميز، ولديه جهاز فني ولاعبون تتملكهم الرغبة في الحصول على اللقب لأول مرة، وأن نتيجة المباراة في النسخة الماضية تؤكد أنه منافس قوي، ويجب التعامل معه بحذر شديد.
- وقال: «نتعامل مع المباراة بجدية شديدة، وخضنا مباراة ودية أمام حرس الحدود وأجرينا تراي ماتش خلال الأيام الماضية، لكن بشكل عام، معدلات الأداء ورتم الفريق يتأثران بمسألة عدم انتظام المباريات وتصاعد المجهود البدني والمستوى الفني كما يحدث في منتصف الموسم مثلًا، وأي فريق يتأثر بلعب مباراة كل فترة».
- وأضاف: «نعتمد في تعويض هذه الأمور على خبراتنا من المواجهات الصعبة، والفريق يضم عناصر قادرة على التعامل مع كل المواقف، والجهاز الفني حرص على استغلال فترة التوقف في زيادة النواحي البدنية، وتجربة العديد من الجوانب الخططية، ونتمنى أن ننجح في الفوز على سيراميكا والتأهل للنهائي ثم المنافسة على اللقب».
- وأشار طاهر إلى أن خبرات اللاعبين تساعد على تخطي المواقف الصعبة، وأن المجموعة الحالية من اللاعبين مرت بظروف صعبة، وهو ما يجعلها قادرة على تجاوز كل المعوقات، فضلًا عن المساندة القوية من جانب الجماهير في كل المواقف.
- وشدد على أن اللاعبين لديهم ثقة كبيرة بأنفسهم، وأن المباريات القادمة كلها بمثابة مباريات كؤوس لا تقبل سوى الفوز، وجميع اللاعبين لديهم شعور بالمسئولية الكبيرة تجاه المرحلة المقبلة، وقدرتهم على تقديم 100% من مجهودهم وعطائهم في الملعب سواء في التدريبات أو المباريات.
- وأكمل: «جاهزون للمباراة، وكلنا لدينا هدف واحد وهو تحقيق الفوز، ولا يهم من يشارك بشكل أساسي أو من يجلس على مقاعد البدلاء، وأنا شخصيًّا سأكون سعيدًا لكل من يسجل هدفًا للأهلي في المباراة حتى لو جلست بديلًا له، وكلنا يساند بعضنا بعضًا لمصلحة الفريق».
- وشدد طاهر على أن جماهير الأهلي سيكون لها دور كبير في دعم اللاعبين أمام سيراميكا، ووجودهم يمنح دوافع كبيرة، خصوصًا أنهم شركاء النجاح في كل البطولات والإنجازات.