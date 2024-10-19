نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي يرد على سؤال دوت الخليج الرياضي.. هل يوافق على التدوير مع مصطفى شوبير قبل السوبر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح حصري للفجر الرياضي، رد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على سؤال حول إمكانية التدوير بينه وبين الحارس مصطفى شوبير قبل مباراة السوبر المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

تصريحات الشناوي لـ دوت الخليج الرياضي

وقال الشناوي: "أتمنى عدم تكرار هذا السؤال مرة أخرى، أنا جاهز والمدير الفني له حرية الاختيار."

وأضاف الشناوي أنه يحترم قرارات المدير الفني ويثق في اختياراته، موضحًا: "أنا مرحب بقرار المدير الفني ونتحدث سويا بشكل دائم. الأهم هو مصلحة الفريق."

وعن دعمه لزملائه في مركز حراسة المرمى، أكد الشناوي: "أساند مصطفى شوبير وحمزة علاء بكل قوة. المنافسة بيننا تكون في صالح الفريق والجميع يعمل بجد للوصول إلى أفضل مستوى."

موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا غدًا الأحد 20 أكتوبر، الساعة 20:00، ملعب محمد بن زايد.