جارية الآن (0-0) مصر وموريتانيا.. شاهد بالبث المباشر مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن بدون تقطيع (0-0) شاهد بالبث المباشر مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025.. ينتظر عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي بشغف مواجهة قوية تجمع بين منتخب مصر ونظيره الموريتاني، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

وتثير هذه المباراة اهتمام الجماهير المصرية والأفريقية، حيث يتساءل الكثيرون عن القنوات المجانية التي ستنقل المباراة، والتي ستقام على أرض موريتانيا.

شاهد بالبث المباشر مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

نتيجة المباراة السابقة بين مصر وموريتانيا

في المباراة السابقة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منتخب موريتانيا بنتيجة 2-0 في استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

وسجل اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" الهدف الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 69.

ترتيب مجموعة مصر وموريتانيا قبل مواجهة اليوم

بعد الفوز الأخير، رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

وبات المنتخب المصري بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل رسميًا إلى البطولة.

وفي المقابل، يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا في النقاط مع كاب فيردي وبوتسوانا، لكن بفارق الأهداف.

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يحل منتخب مصر ضيفًا على موريتانيا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وتوقيت المباراة هو السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

يستضيف ملعب "الشيخ ولد بيديا" مباراة مصر وموريتانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

ويمكن للجماهير متابعة المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا