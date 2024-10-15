نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب صلاح يمنح ربيعة شارة القيادة في مباراة مصر ضد موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تولى رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، شارة قيادة الفريق خلال المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء ضد المنتخب الموريتاني على ملعب "شيخا ولد بيديا" المزود بالنجيل الصناعي، وذلك في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

يعتبر ربيعة من أقدم اللاعبين في صفوف المنتخب، وقد حصل على الشارة في ظل غياب محمد صلاح عن هذه المواجهة.

تشكيلة منتخب مصر تضم: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، خالد صبحي، رامي ربيعة، وأحمد عيد. بينما يتكون ثنائي الوسط من محمود صابر ومروان عطية، وفي الهجوم: عمر مرموش، أسامة فيصل، وأحمد سيد "زيزو".

على مقاعد البدلاء، تواجد كل من: محمد عواد، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، وإبراهيم عادل.