نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. لعبة الأردن وعمان Jordan vs Oman اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لعبة الأردن وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

يوتيوب دون تقطيع الآن.. لعبة الأردن وعمان Jordan vs Oman اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. تتصدر مباراة الأردن وعمان، التي ستقام اليوم الثلاثاء على ملعب عمان الدولي، اهتمام عشاق كرة القدم في المنطقة العربية. هذه المواجهة التاريخية التي تجمع بين النشامى والأحمر تحمل أهمية كبيرة في مشوار المنتخبين نحو التأهل إلى كأس العالم 2026. ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة يتوقع لها أن تشهد إثارة كبيرة وتنافسية عالية.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأردن وعمان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد لعبة الأردن وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم

يستعد عشاق الكرة الأردنية والعمانية لحضور مباراة ديربي عربية مثيرة بين المنتخبين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ستقام المباراة اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب عمان الدولي. يمكن للمشجعين متابعة المباراة مباشرة عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس والكاس، مع تعليق شيق من نخبة من المعلقين الرياضيين. يتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة مع المنافسة الشديدة بين المنتخبين على حصد نقاط المباراة والاقتراب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ببث المباراة مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 4، مع تعليق شيق من المعلق الرياضي المصري الشهير علي محمد علي. كما ستوفر شبكة الكاس القطرية تغطية حصرية للمباراة على قناة Alkass Seven HD، مع تعليق مميز من المعلق سمير المعيرفي. بهذه الخيارات المتعددة، لن يفوت عشاق النشامى والأحمر أي لحظة من هذه المواجهة المرتقبة.

تاريخ مباريات منتخب الأردن ضد عمان



التقى منتخبا عمان والأردن 19 مرة من قبل، فاز النشامى في 9 مواجهات، بينما حقق الأحمر 4 انتصارات، فيما انتهت 6 مباريات بالتعادل بين المنتخبين.

تشكيل الأردن المتوقع أمام عمان في تصفيات كأس العالم

حراسة المرمى ابو ليلي خط الدفاع ابو الذهب – ابو حشيش – نصيب – ابو العرب خط الوسط الرشدان – الروابدة – حداد خط الهجوم ابو طه – علوان – المرضى

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم



بينما جاء ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم كالتالي

منتخب كوريا الجنوبية 7 نقاط منتخب العراق 4 نقاط منتخب عمان 3 نقاط منتخب الكويت نقطتين منتخب فلسطين نقطة



