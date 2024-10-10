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أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة إيران أمام قطر، الثلاثاء المقبل ضمن الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، في الإمارات لأسباب أمنية، حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي الخميس.

إيران تواجه قطر في الإمارات لأسباب أمنية

وقال الاتحاد القاري إن المباراة "سوف تقام على ملعب محايد في دولة الإمارات العربية المتحدة... بعد الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وكان من المفترض أن تقام المباراة في مشهد شمال إيران، لكن الوضع الأمني المتوتر تسبب فى نقل المباراة خارج إيران.