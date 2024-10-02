انت الأن تتابع خبر أبرزها ليفربول ضد بولونيا وريال مدريد وليل الفرنسي.. مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء 2 اكتوبر 2024، العديد من المواجهات القوية المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتى يأتى على رأسها مباراة ليفربول وبولونيا، ريال مدريد وليل، بايرن ميونخ وأستون فيلا، إلى جانب يوفنتوس ولايبزيج.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جيرونا X فينورد – الساعة 7:45 مساء – قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك X أتالانتا – الساعة 7:45 مساء – قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس X كلوب بروج – الساعة 10 مساءً

لايبزيج X يوفنتوس – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا X بايرن ميونيخ – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب X موناكو – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول X بولونيا – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا X أتليتكو مدريد – الساعة 10 مساءً – قناة بي إن سبورت 5 HD

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد