نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد يسعى للانتقام وكامافينجا يحاول اللحاق بالديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 28- 9- 2024: الصحف الأوروبية اليوم ماركا في شبكة العنكبوت

ديربي عالي في العاصمة

ريال مدريد، الذي خسر في آخر زيارتين له أمام أتلتيكو، يسعى للانتقام من منافس يتمتع بتأثير جوليان ألفاريز

كامافينجا يريد اللحاق بالديربي

جوليان مستعد ليبدأ الديربي آس قيمة فاخرة، سيجمع ديربي ميتروبوليتانو لاعبي كرة قدم بقيمة 1.881 مليار ، رغم تعزيزات أتلتيكو مدريد يرتفع الفارق أكثر مع قدوم كيليان مبابي ليكيب الفرنسية يرى باركولا الحياة باللون الوردي