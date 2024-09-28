الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد يسعى للانتقام وكامافينجا يحاول اللحاق بالديربي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد يسعى للانتقام وكامافينجا يحاول اللحاق بالديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 28- 9- 2024:

الصحف الأوروبية اليوم

ماركا

  • في شبكة العنكبوت
  • ديربي عالي في العاصمة
  • ريال مدريد، الذي خسر في آخر زيارتين له أمام أتلتيكو، يسعى للانتقام من منافس يتمتع بتأثير جوليان ألفاريز
  • كامافينجا يريد اللحاق بالديربي
  • جوليان مستعد ليبدأ الديربي
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آس

  • قيمة فاخرة، سيجمع ديربي ميتروبوليتانو لاعبي كرة قدم بقيمة 1.881 مليار ، رغم تعزيزات أتلتيكو مدريد يرتفع الفارق أكثر مع قدوم كيليان مبابي
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ليكيب الفرنسية

  • يرى باركولا الحياة باللون الوردي
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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