- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد يسعى للانتقام وكامافينجا يحاول اللحاق بالديربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 28- 9- 2024:
الصحف الأوروبية اليوم
ماركا
- في شبكة العنكبوت
- ديربي عالي في العاصمة
- ريال مدريد، الذي خسر في آخر زيارتين له أمام أتلتيكو، يسعى للانتقام من منافس يتمتع بتأثير جوليان ألفاريز
- كامافينجا يريد اللحاق بالديربي
- جوليان مستعد ليبدأ الديربي
آس
- قيمة فاخرة، سيجمع ديربي ميتروبوليتانو لاعبي كرة قدم بقيمة 1.881 مليار ، رغم تعزيزات أتلتيكو مدريد يرتفع الفارق أكثر مع قدوم كيليان مبابي
ليكيب الفرنسية
- يرى باركولا الحياة باللون الوردي