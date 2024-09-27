نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الوسط الرياضي قبل انطلاق السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، إبراهيم سعيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن وفاة خاله وذلك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل إنطلاق مباراة السوبر الإفريقي

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي: "انا لله وإنا إليه راجعون إنتقل إلى رحمة الله خالي العزيز عبد العزيز إبراهيم عبد الصادق الخال والاخ والأب بالنسبة لي صاحب القلب الطيب نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويجعل قبره روضه من رياض الجنة دعواتكم له بالرحمة والمغفرة ويرحم جميع امواتنا يارب".

موعد مباراة السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".