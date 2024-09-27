نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قدم زيزو أمام الأهلي قبل موقعة اليوم في السوبر الإفريقي؟.. أرقام صادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وانتقل أحمد سيد زيزو زيزو إلى صفوف الزمالك في يناير عام 2019، بعدما كان محترفا في نادي موريرنسي البرتغالي.

ماذا قدم زيزو أمام الأهلي قبل مواجهة اليوم؟

والتقى أحمد سيد زيزو مع فريقه الزمالك ضد الأهلي، في 15 مباراة حتى الآن في مختلف البطولات؛ وفاز في 4 مواجهات فقط، بينما خسر أمام المارد الأحمر، في 8 لقاءات، وتعادل في 3 مباريات فقط.

كما سجل زيزو في شباك النادي الأهلي، 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال مشاركته في 15 مباراة أمام المارد الأحمر.