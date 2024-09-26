نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك وجاهزية نجم الزمالك لخوض السوبر أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 26- 9- 2024 في السطور التالية:

نتائج قرعة دور الـ16 من كأس الملك السعودي

أسفرت قرعة دور ال 16 عن العديد من المواجهات التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أجريت قرعة دور الـ16 لكأس الملك السعودي اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، وانطلقت مراسم القرعة في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والعراق ومصر وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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الحكم بسجن مشجع بسبب فينيسيوس

أصدر نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، بيانًا يؤكد فيه صدور حكم بالسجن ضد مشجع بسبب توجيه إهانات عنصرية للاعب البرازيلي جونيور فينيسيوس.

أوضح بيان نادي ريال مدريد، إن محكمة التحقيق رقم 3 في بالما دي مايوركا أصدرت اليوم حكم إدانة بحق الشخص الذي وجه، من مدرجات ملعب سون مويكس، إهانات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور خلال مواجهة مايوركا، في 5 فبراير من عام 2023.

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يحيى عطية الله يكشف أهمية مباراة الأهلي والزمالك بالنسبة له

قال المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتمنى إسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في مواجهة الزمالك يوم الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

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جاهزية نجم الزمالك لخوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي

أفاد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، بمفاجأة من المدير الفني جوزيه جوميز تتعلق باللاعب نبيل عماد دونجا، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، المقررة على ملعب المملكة أرينا.

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مهاجم أستون فيلا السابق يؤكد: صلاح سيغادر ليفربول وهذه خطوته المقبلة

أشار المحلل الكروي ومهاجم أستون فيلا السابق، جابرييل أجبونلاهور، إلى أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، سيغادر الفريق في نهاية المطاف.

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موعد توقيع برشلونة مع الحارس تشيزني

اقتربت إدارة نادي برشلونة، من حسم ملف التعاقد مع حارس بديل للألماني تير شتيجن الذي يغيب عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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شبانة يكشف تفاصيل مكالمة لبيب ورمضان صبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن حدوث مكالمة بين حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب بيراميدز عن طريق بعض الوسطاء إستطلع فيه الأول رأي الأخير حول إنضمامه للقلعة البيضاء.

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كولر يرد على مراسل "دوت الخليج الرياضي" قبل السوبر (فيديو)

رد مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مراسل “دوت الخليج الرياضي” عن الفارق بين مواجهة الزمالك محليًا وقاريًا قبل المواجهة المرتقبة في السوبر الأفريقي.