نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى عطية الله يكشف أهمية مباراة الأهلي والزمالك بالنسبة له.. وكواليس حديث كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بحلم بتحقيق البطولة الأولى في مسيرته مع الأهلي، مشيرًا إلى أنه يتمنى إسعاد الجماهير التي ستؤازر اللاعبين في مواجهة الزمالك يوم الجمعة في ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على كأس السوبر الإفريقي.

يحيى عطية الله: مباراة الأهلي والزمالك لها أهمية مضاعفة لي

قال يحيى عطية: «بعد الفوز في مباراتي جورماهيا الكيني في مستهل مشوار الفريق في دوري الأبطال أغلقنا الصفحة تمامًا وبدأنا في الاستعداد لمواجهة الزمالك على كأس السوبر الإفريقي، وطموحنا بالتأكيد تحقيق اللقب، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسئولية، في أتم الجاهزية لإسعاد الجمهور».

وأضاف: «لم يسبق لي التتويج بكأس السوبر الإفريقي، لذلك ستكون مواجهة الأهلي ضد الزمالك القادمة لها أهمية مضاعفة بالنسبة لي من أجل الفوز بالبطولة وتحقيق اللقب».

وواصل: «بعد انتهاء احتفالات تتويج الأهلي بلقب الدوري عن الموسم الماضي، مارسيل كولر المدير الفني تحدث معنا وطالبنا بإغلاق الصفحة تمامًا، والتركيز على مواجهة الزمالك، وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في تلك المباراة من أجل تحقيق البطولة».

وأكمل: «الحمد لله على التوفيق في بدايتي مع الأهلي، ولا يزال ينتظرني عمل كبير مع الفريق في الموسم الجاري، وأتمنى أن أكون إضافة للفريق في كل المباريات».

وتابع: «الهدف الأكبر بالنسبة إليَّ هو تحقيق اللقب الأول مع الأهلي، وإسعاد الجماهير التي ستحضر لمؤزارة اللاعبين، وسعدت كثيرًا بالإشادة التي حصلت عليها بعدما شاركت في مواجهتي جورماهيا، ولا يزال لدي الكثير».

وختم عطية الله حديثه موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي، وقال: «نتمنى دعمكم ومساندتكم أمام الزمالك، وإن شاء الله نفرحكم بالفوز باللقب».