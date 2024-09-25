الرياضة

تشكيل الأهلي في السوبر الإفريقي.. نجم الزمالك يكشف مفاجآت

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي خالد الغندور، ملامح تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة السوبر الافريقي ضد نادي الزمالك في المباراة التي ستقام في الرياض.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر استقر على الدفع بمحمد الشناوي ويحي عطية الله ورامي ربيعة وياسر ابراهيم ومحمد هاني، مع التفكير في الدفع بأشرف داري بدلًا من ياسر إبراهيم".

وتابع:" نص ملعب الأهلي سيكون إمام عاشور ومروان عطية واكرم توفيق، وعلى الاطراف حسين الشحات وطاهر محمد طاهر أو بيرسي تاو، ووسام أبوعلي مهاجمًا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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