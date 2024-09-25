نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل السوبر المصري وتحديد مواعيد جديدة بالتنسيق بين اتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تأجيل السوبر المصري بعد تواصل بين اتحاد الكرة المصري ومجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في إطار تحديد مواعيد جديدة للمباريات.

تأجيل السوبر المصري وتحديد مواعيد جديدة

وأشار الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، إلى أن تأجيل مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قد أدى إلى ضرورة مراجعة جداول المباريات.

وتابع الغندور أن المواعيد المقترحة من قبل اتحاد الكرة بشكل مبدئي تشير إلى إقامة مباراتي نصف النهائي يوم 20 أكتوبر، على أن تُلعب مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 24 أكتوبر وتوقع الغندور أن يتم اعتماد هذه المواعيد بشكل كبير.

وأوضح الغندور بأن السبب وراء هذا الاقتراح هو تزامن المباريات مع معسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر، والذي يتضمن مواجهتي موريتانيا ضمن تصفيات كأس العالم.