الرياضة

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - طمأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جماهير الفريق على حالة نجم الفريق كيليان مبابي، بعدما تم استبداله مبكرا في المباراة التي فاز فيها الفريق على ديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء.

أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال مدريد على حالة مبابي

وقال أنشيلوتي للصحفيين عقب الفوز 3 / 2، في المباراة التي شهدت استبدال مبابي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة: "هو بخير، شعر بإجهاد بسيط وطالب تغييره حتى لا تحدث أي مشاكل".

ومع اقتراب مباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو، والتي من المقرر إقامتها الأحد المقبل، كان هناك قلق أولي من الجماهير. وشارك مبابي في كل مباريات الفريق منذ قدومه من باريس سان جيرمان.

ورغم تصريحات أنشيلوتي، ذكرت وسائل إعلام أن مبابي سيخضع لفحص طبي على فخذه الأيسر في الأيام المقبلة كإجراء احترازي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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