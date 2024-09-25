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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم وريال مدريد الإسباني، السابق، اعتزاله لعب كرة القدم.

رافاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم

فاران /31 عاما/ انضم لفريق كومو، الصاعد حديثا للدوري الإيطالي لمدة عامين بعد رحيله عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي، ولكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته الأولى مع الفريق في مباراة بكأس إيطاليا أمام سامبدوريا.

وفي أغسطس الماضي، تم رفع اسم اللاعب الفرنسي الدولي من قائمة الفريق للموسم الجديد، واضطرته الإصابة حاليا على إنهاء مسيرته.

وفي منشور على "إنستجرام"، قال فاران ":"وهكذا، تبدأ حياة جديدة خارج الملعب. سأظل مع كومو. ولكن دون استخدام حذائي وواقيات الساق. وهو أمر أتطلع إلى مشاركة المزيد عنه قريبا".

وأضاف:"حاليا، ولكل مشجعي الأندية التي لعبت لها، لزملائي، والمدربين والعاملين.. من أعماق قلبي، شكرا لأنكم جعلتم هذه الرحلة مميزة بشكل أكثر مما كنت أحلم به".

في المجمل، لعب فاران 480 مع الأندية المختلفة على مدار مسيرة استمرت 14 عاما والتي شهدت تتويجه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات مع الريال، بالإضافة لخوضه 93 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي في طريقه للتتويج بكأس العالم 2018.