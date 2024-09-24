نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي والموعد والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير الكرة الإفريقية والعربية والمصرية بوجه الخصوص، المباراة المنتظرة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

يلتقي الأهلي مع الزمالك، مساء، الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر 2024 على ملعب "المملكة أرينا" بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك



‎حراسة المرمى: محمد الشناوي.

‎خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

‎ويحيى عطية الله.

‎خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

‎خط الهجوم: وسام أبو علي.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاته

خط الوسط: ناصر ماهر - دونجا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: زيزو - سيف الجزيري - مصطفي شلبي



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

‎تردد قناة MBC مصر:

‎ التردد: 11823. الاستقطاب: رأسي. معدل الترميز: 27500. الجودة: SD (جودة قياسية).



‎تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة



* القمر الصناعي: نايل سات.

* التردد: 11054.

* معدل الاستقطاب: أفقي.

* معدل الترميز: 27500.

* معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

