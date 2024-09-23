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أحمد جودة - القاهرة -

قررعلي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لثمانية أيام عقب نهاية مباراة بين الفريق البورسعيدي وضيفه فريق الهلال الليبي والتي انتهت بفوز المصري بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بالاياب في الدور الثاني التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ثمانية أيام راحة للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل

وبهذا الانتصار يصعد المصري إلى دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته في الأول من أكتوبر المقبل استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام للموسم الكروي 2025/2024 والتي من المرجح انطلاقها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

