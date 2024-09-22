نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون مصطفى محمد.. تشكيل نانت الرسمي لمواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كومباري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أنجيه بعد قليل بستاد رايموند كوبا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد أنجيه

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وأنجيه مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السابعة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نانت أمام أنجيه

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: دوفيرن، جان شارل، بالوا، اميان.

خط الوسط: شيريفيلا، اوجستو، كاديويري.

خط الهجوم: ليبينانت، سيمون، ابلين.

ويتواجد مصطفى محمد بدكة البدلاء مع كل من كارلجرين وماتيو وكوزا وزيزي وجون ولويس وسوريا ودحماني.

ترتيب نانت وأنجيه

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مرة بينما يأتي أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة حيث تعادل مرة وهزم بثلاثة ولم ينتصر.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأنجيه

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.