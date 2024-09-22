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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، سالايبا، جابرييل، كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينللي، ليونالردو تروسارد.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام أرسنال

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

