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أحمد جودة - القاهرة - رفض أحد نجوم موناكو الفرنسي تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة.

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ماجنس أكليوش لاعب موناكو المولود في فرنسا لأبوين من الجزائر، رفض عرضا لتمثيل ثعالب الصحراء.

وأضافت أن أكليوش (22 عاما) قرر تمثيل منتخب فرنسا، ويأمل في فرصة مع الكبار بعد تألقه في فوز الديوك بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة باريس 2024.

لاعب موناكو يرفض تمثيل منتخب الجزائر

وأشارت أيضا إلى أن ماجنس أكليوش تألق مع موناكو في الموسم الماضي، وساهم في احتلال الفريق وصافة الليج وان خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ولفتت إلى أن أكليوش تألق أيضا في فوز فريقه على برشلونة بنتيجة (1/2) يوم الخميس الماضي بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل الهدف الأول، وأزعج الفريق الكتالوني بانطلاقاته في الجهة اليسرى.