نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي برشلونة يغيب عن المران الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب أكثر من لاعب عن المران الأخير لبرشلونة قبل مواجهة فياريال، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهد المران الصباحي لبرشلونة، اليوم السبت، غياب الثنائي مارك كاسادو وبيدري، عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان اللاعبان قد شاركا في مباراة موناكو، الخميس الماضي في دوري أبطال أوروبا، واكتفى الثنائي بالتدريب في الصالة الرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هانز فليك، مدرب برشلونة، من المتوقع أن يستدعي اللاعبين بشكل طبيعي لمباراة الغد، حيث لا يعاني بيدري أو كاسادو من أي إصابة.

وكشفت أن اللاعبين تأخروا اليوم لمدة 40 دقيقة عن الموعد المحدد للتدريب على ملعب "تيتو فيلانوفا"، لأنهم أجروا جلسة فيديو لتحليل الأخطاء التي حدثت في مباراة موناكو.