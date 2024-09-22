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أحمد جودة - القاهرة - تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه ستاد ريمس 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

عثمان ديمبلي ينقذ باريس سان جيرمان

وتقدم ريمس عن طريق كايتو ناكامورا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك عثمان ديمبلي التعادل في الدقيقة 68 لباريس سان جيرمان.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وذلك بعدما أوقف ريمس سلسلة انتصارته حيث فاز في أول أربع مباريات.

على الجانب الآخر، رفع ريمس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس.