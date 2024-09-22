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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة مسئولي إنتر ميلان الإيطالي في تدعيم خط الدفاع ووقع اختيارهم على الياباني تاكيهيرو تومياسو نجم دفاع آرسنال ولن تكون مهمتهم سهلة في ظل اهتمام يوفنتوس أيضًا.

صراع إيطالي شرس على موهبة أرسنال

ولفت موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ذلك يأتي في إطار سعي إدارة الانتر لتقوية الصفوف تحضيرًا لتحديات الفترة المُقبلة محليًا وقاريًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الياباني تومياسو فتح الباب أمام رحيله في يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك بعد ابتعاده عن حسابات ميكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس سيسعى لجس نبض آرسنال خلال الفترة المُقبلة من أجل بحث إمكانية ضم التعاقد مع نجم الدفاع الياباني.

وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان سيكون في الصورة أيضًا مع نابولي وستُجيب الأيام المقبلة عن وجهة تومياسو الجديدة في حالة الرحيل عن آرسنال.

وألمح الموقع الإيطالي أن القيمة السوقية لتومياسو تبلغ حاليًا حاجز الـ 20 مليون يورو وهي قيمة مُناسبة جدًا لمُدافع بخبراته الكبيرة.

وأضاف الموقع الإيطالي أنه سبق لتومياسو اللعب في إيطاليا بقميص بولونيا ولعب في الوري الإيطالي في 61 مُباراةً، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

وأوضح الموقع الإيطالي أن تومياسو يبلغ من العُمر 25 عامًا ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع وينتهي عقده مع آرسنال في يونيو 2026.