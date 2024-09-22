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أحمد جودة - القاهرة - شن مدرب برشلونة، هانزي فليك، هجوما على الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما انضم إلى مجموعة اللاعبين والمدربين الذين انتقدوا في الأسابيع الأخيرة تراكم المواجهات في جداول المباريات.

مدرب برشلونة يهاجم "فيفا" بسبب تراكم المباريات

وشدد فيليك فى تصريحات له على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجب أن يعتني بشكل أكبر باللاعبين.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي بمدينة خوان جامبر الرياضية: "أعتقد أن "فيفا" يجب أن يعتني باللاعبين بشكل أكبر، هذا ليس أفضل وضع ممكن بالنسبة لهم، نحن جميعًا نحب كرة القدم، ونود أن يقدم اللاعبون أفضل أداء، إذا أردنا أفضل كفاءة ممكنة علينا تقليل عدد المباريات".

وأكد فليك على أنه يفتقر لجهود 7 لاعبين بسبب الإصابة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين على عاتقهم عبء كبير من الدقائق، لكنه أكد أن هذا لن يكون عذرًا لتبرير نتائج الفريق، مشددًا على أنه يفكر فقط في اللاعبين المتاحين لتقديم أداء على مستوى 100%.