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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل الجلسة التي عقدها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، مع المدافع أشرف داري قبل اتخاذ قرار استبعاده من قائمة الفريق لمباراة جورماهيا الكيني.

كولر يستبعد أشرف داري لحمايته من الإصابة استعدادًا للسوبر الإفريقي أمام الزمالك

وأوضح الغندور، خلال برنامجه "ستاد المحور"، أن كولر أكد لداري أن قرار استبعاده جاء حفاظًا عليه ولتفادي تجدد إصابته، مؤكدًا أن اللاعب بحاجة إلى الراحة لضمان جاهزيته الكاملة قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "أشرف داري تقبل القرار بصدر رحب ووعد كولر بأنه سيواصل التدريبات بقوة استعدادًا لمواجهة الزمالك".