نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فيفا.. تأجيل أول مباراة للأهلي في الدوري المصري الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد تأجيل أول مباراة للنادي الأهلي في "دوري NILE" للموسم الجديد 2024-2025، بعد أن أعلنت رابطة الأندية عن بدء المسابقة يوم 30 أكتوبر المقبل وانتهائها في 6 يونيو 2025.

ويأتي تأجيل مباراة الأهلي في الجولة الأولى، بسبب تعارض موعدها مع بطولة إنتركونتيننتال 2024، حيث يُنتظر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته في البطولة يوم 29 أكتوبر، ما يفرض تأجيل مشاركته في الدوري.

وبذلك، سيتأجل لقاء الأهلي في الجولة الأولى، حيث يتزامن بدء دوري NILE مع مشاركته في البطولة القارية.

كما أن الأهلي سيخوض أيضًا مباراته الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بين 1 و3 نوفمبر.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية، قد أكدت في بيانها الرسمي أن الموسم الجديد سيُقام بنظام دور واحد، مع تنافس أول 9 فرق على اللقب والـ9 الأخرى على الهبوط، مع هبوط فريقين فقط.

