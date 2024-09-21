نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية.. تشيلسي يتقدم على وست هام يونايتد في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق تشيلسي في أحداث الشوط الأول، في المباراة التي أقيمت ضد نظيره وست هام يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء المقام اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وفي أحداث الشوط الأول لم يتيح لاعبي تشيلسي الفرصة لوست هام يونايتد ونجح في أحراز الهدف الأول في أول دقائق المباراة بأقدام اللاعب نيكولاس جاكسون، في الدقيقة ال45 من بداية الشوط.



كما تألق في منتصف المباراة وأحرز اللاعب نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة ال 18، سكن شباك حارس وست هام يونايتد.

وجاء تشكيل وست هام ضد تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: ايمرسون بالميري، ماكس كيلمان، مافروبانوس، ارون بيساكا.

الوسط: إديسون الفاريز، محمد قدوس، جويدو روديجيز.

الهجوم: جاردو بوين، كريسنسيو سامرقيل، لوكاس باكيتا.



كما جاء تشكيل تشيلسي ضد وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، توسن، كيلول، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: جادون سانشو، نيكولاس جاكسون، مادويكي.

