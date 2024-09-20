نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا وشلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الأبيض، خلال مواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا وشلبي



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي و"دونجا" تعرضا لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم.



وأشار محمد أسامة إلى أن حالة الثنائي مطمئنة، وسيخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة، وكان الزمالك سبق وفاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في كينيا بهدف دون رد.