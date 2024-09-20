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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي السعودي وضمك في دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي السعودي × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. يشهد الدوري السعودي للمحترفين مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، الأهلي وضمك. تأتي هذه المواجهة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعيان لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وضمك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي السعودي وضمك اليوم في دوري روشن السعودي 2024

صدام العمالقة: الأهلي يواجه ضمك في قمة نارية بالدوري السعودي

يدخل الأهلي المباراة وهو يبحث عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والاقتراب من المراكز المتقدمة. يعاني الفريق من بعض التذبذب في المستوى خلال الفترة الماضية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد إلى استقرار الأداء وتحقيق نتائج إيجابية.

أما ضمك فيقدم مستوى مميز هذا الموسم، حيث يظهر الفريق بصورة قوية ومنافسة. يسعى الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة على حساب الأهلي. سيكون وجود اللاعب الدولي المصري طارق حامد في صفوف ضمك إضافة قوية للفريق، حيث يسعى إلى قيادة فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية.

المواجهة بين الأهلي وضمك تعد مواجهة بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز. من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي السعودي وضمك في الدوري السعودي

يستعد عشاق الكرة السعودية لحفل كروي مثير، حيث يلتقي عملاق جدة الأهلي بفريق ضمك الطموح في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. ستقام هذه المواجهة النارية اليوم في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، معقل فريق الأهلي، حيث سيشهد الصدام بين الفريقين بحثًا عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثمينة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وضمك في دوري روشن السعودي

بعد أن حصلت شبكة قنوات SSC على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، فإن عشاق كرة القدم على موعد مع تغطية شاملة لكافة مباريات البطولة. وستكون مباراة الأهلي وضمك من أهم المباريات التي ستنقلها الشبكة، حيث ستبث مباشرة عبر قناة SSC1 SD.

التشكيل الأهلي المتوقع أمام ضمك في دوري روشن السعودي 2024-2025



من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع عبدالله العمار - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - علي مجرشي خط الوسط فرانك كيسييه - زياد الجهني خط الهجوم إيفان توني - روبرتو فيرمينو - رياض محرز - فراس البريكان

ترتيب الأهلي وضمك في الدوري السعودي

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة اليوم بأمل كبير في حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي. حيث يحتل "الراقي" المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، محققًا انتصارًا واحدًا، وتعادلًا، وهزيمة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق ضمك، برفقة طارق حامد، مباراة اليوم وهو في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بواقع فوز واحد وهزيمتين.