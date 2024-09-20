محرز وتوني يقودان تشكيل الأهلي لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضمك اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي ضمك، اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي عند تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن