نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في اياب دور ال32 الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والشرطة الكيني، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره بطل كينيا ضمن منافسات الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعتها مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية عبر القناة المفتوحة على النايل سات.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD