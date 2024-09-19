نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة بطولة الدوري المصري للموسم الجديد «االنسخة الاستثنائية» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة رسميًا عن إقامة نسخة استثنائية من بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025، وذلك بعد اجتماعها مع مسؤولي الأندية. وأشارت إلى موعد إجراء قرعة الدوري.

موعد قرعة الدوري المصري 2024-2025

ستُجرى قرعة الدوري المصري لموسم 2024-2025 في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وستُعلن القرعة عن بداية المنافسات التي ستنطلق في نهاية الشهر، تحديدًا في 30 أكتوبر 2024، وستستمر حتى 6 يونيو من العام التالي.

ومن المقرب أن تُبث القرعة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

النظام الجديد لبطولة الدوري في الموسم المقبل

سيتم تنظيم البطولة بنظام جديد في الموسم المقبل، حيث تُقام الجولة الأولى كاملة بين جميع الفرق.

بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضم الفرق من المركز الأول إلى التاسع، التي ستتنافس على لقب الدوري، بينما تضم المجموعة الثانية الفرق من المركز العاشر إلى الثامن عشر، التي ستتنافس على البقاء وتجنب الهبوط. يُقرر هبوط فريقين في الموسم الجديد.