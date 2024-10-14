نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأمن البيئي": ضبط مخالفين لأنظمة البيئة في 3 مناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لقطعه الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزته 40 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

وأكدت القوات أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20،000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ريال لكل متر مكعب.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.

كما ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (5) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.