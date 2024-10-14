نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم 300 مدرسة حاصلة على التميّز المدرسي.. 28% من نصيب "تعليم الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، اليوم الإثنين، ما يقارب 300 مدرسة من مدارس التعليم العام، كدفعة أولى حققت مستوى التميّز في نتائج التقويم الخارجي.

وجاء التكريم ضمن فعاليات «الملتقى الوطني للتميّز المدرسي (تميّز 2024)» الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، بهدف تعزيز التميّز في مدارس التعليم العام في مجال الإدارة المدرسية ونواتج التعليم والبيئة المدرسية والتعليم والتعلم، وتشجيع التنافس الإيجابي، وترسيخ ثقافة الجودة في العملية التعليمية، ما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًا ومهاريًا، وتحقيق رؤية السعودية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وحصلت 78 مدرسة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على «التميز» في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة في ختام الملتقى، وحققت مدارس تعليم منطقة الرياض نسبة 28% من مجموع المدارس الفائزة بالتميز على مستوى المملكة.

كما حصلت 28 مدرسة من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بتعليم منطقة مكة المكرمة بجميع المراحل الدراسية على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة خلال حفل توزيع الجوائز.

وحصلت متوسطة وثانوية فاطمة بنت أسد ببلجرشي جائزة التميز على مستوى مدارس المملكة.

وبارك مدير تعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني لمنسوبات المدرسة هذا التميز، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى ضمان وضبط جودة وكفاءة وتحسين مخرجات التعليم العام على المستوى الوطني.