نائب وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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أحمد جودة - القاهرة - بحث نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية دنغ لي، في اتصالٍ هاتفي اليوم، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية ومؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي يبحثان تعزيز التعاون بين الجانبين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم الإثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.