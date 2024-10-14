نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. آخر موعد لاستقبال طلبات التقاعد المبكر للمعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق وزارة التعليم بنهاية دوام غد الثلاثاء باب التقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية.

وبينت الوزارة أنه يتاح تقديم طلب إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) في حال كان صافي الخدمة 25 سنة (300) شهر فأعلى، وذلك من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة ولا يوجد استقبال للطلبات الورقية، مشيرةً إلى أنه يعتبر طلب التقاعد المبكر نافذًا بعد اعتماد صاحب الصلاحية، على أن يكون آخر يوم عمل لمن صدر له قرار التقاعد المبكر بنهاية العام الدراسي بتاريخ الأول من شهر محرم للعام القادم 1447هـ.