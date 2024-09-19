نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب نيس: محمد عبدالمنعم أفضل مدافع مصري وعلينا منحه الوقت للتأقلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فرانك هايس، مدرب نادي نيس الفرنسي، عن ثقته الكبيرة في قدرة محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق المنضم حديثًا، على الاندماج بنجاح مع زملائه.

وذكر هايس أن عبدالمنعم يحتاج لبعض الوقت للتكيف بأفضل شكل ممكن.

شارك عبدالمنعم لأول مرة في التشكيل الأساسي خلال مباراة نيس ضد أولمبيك مارسيليا، والتي انتهت بخسارة نيس 0-2 في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

في تصريحاته لجريدة "نيس ماتان"، قال هايس: "حتى وإن واجه محمد عبدالمنعم بعض الصعوبات أمام مارسيليا، فإننا لم ندفع ثمن ذلك بشكل كبير. هذه التجارب جزء من عملية التعلم".

وأضاف: "عبدالمنعم هو أفضل مدافع مصري، ولديه إمكانيات جيدة. نحتاج فقط إلى منحه القليل من الوقت".

وأشار هايس إلى أن عبدالمنعم أظهر قدرة جيدة على التنافس ضد مهاجمي مارسيليا، رغم اختلافهم عن المهاجمين الذين اعتاد مواجهتهم.

واختتم مدرب نيس قائلًا: "سيواصل عبدالمنعم التعلم حتى يندمج معنا بشكل كامل، وأنا واثق من ذلك بناءً على ما أراه في التدريبات".

ويستعد فريق نيس لملاقاة نظيره سانت إيتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي يوم الجمعة.