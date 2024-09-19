انت الأن تتابع خبر بسعر يبدأ من 10 ريال .. احجز الآن تذاكر الأهلي وضمك عبر هذه الخطوات والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يمكن للجمهور الآن شراء تذاكر مباراة الأهلي وضمك، حيث تم إصدارها بشكل رسمي على منصة webook، ومن المتوقع أن يتم حجز هذه المباراة من العديد من مشجعي الفريقين، حيث يهدف كل فريق إلى الفوز بالمباراة وضمان مكانه في المراكز الأولى ضمن ترتيب دوري روشن السعودي، وسوف نقوم بعرض خطوات حجز التذاكر من خلال الرابط الرسمي، بالإضافة إلى أسعار التذاكر ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على موعد مباراة فريق الأهلي السعودي لكرة القدم مع فريق ضمك.

موعد مباراة فريق الأهلي السعودي و ضمك

سوف تقام مباراة بين نادي الأهلي السعودي وضمك في دوري روشن السعودي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وستبدأ المباراة يوم الجمعة 20 سبتمبر الحالي، وستتوفر تذاكر دخول المباراة على المنصة الرسمية وي بوك في الساعة 6:50 مساءا بتوقيت مصر والسعودية، وفي الساعة 7:50 مساء بتوقيت الإمارات.

طريقة حجز تذاكر الأهلي وضمك

تجرى عملية حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي السعودي وضمك في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي عبر الإنترنت، من خلال منصة وي بوك، ويمكن معرفة كيفية حجز التذاكر عن طريق الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى منصة وي بوك.

ثم يتم النقر على أيقونة الفعاليات، ثم النقر على أيقونة “مباراة نادي الأهلي السعودي وضمك”.

بعد ذلك يتم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بدخول المباراة، ثم اضغط على زر احجز التذاكر.

ثم يتم ادخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب، ثم قم بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يتم تحديد الفئة وعدد التذاكر المطلوبة من خلال خريطة الملعب

يجب سداد قيمة التذاكر باستخدام أساليب الدفع المتاحة على المنصة.

واخيرا قم بطباعة التذاكر عبر الهاتف المحمول لدخول المباراة.

طريقة حجز تذاكر الأهلي وضمك

تجرى عملية حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي السعودي وضمك في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي عبر الإنترنت، من خلال منصة وي بوك، ويمكن معرفة كيفية حجز التذاكر عن طريق الخطوات التالية: