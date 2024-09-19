نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل مصطفى شلبي أهلاوي ؟.. رئيس إنبي يكشف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة قوله من قبل بأن مصطفى شلبي جناح الفريق السابق ولاعب الزمالك الحالي بأنه أهلاوي وكان يريد الانتقال للأحمر.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: لم أتحدث بان مصطفى شلبي أهلاوي، ونحن حاليا في عصر الاحتراف، وهو مادام يرتدي قميص الزمالك فهو حاليا زملكاوي.

وأضاف: الجماهير على السوشيال تأخذ بعض التصريحات، من أجل إشعال الأجواء فقط، ومصطفى شلبي اللاعب الوحيد الذي طلب الأهلي ضمه من إنبي في الفترة الأخيرة.