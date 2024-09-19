نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي وجورماهيا في إياب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره جورماهيا الكيني وذلك ضمن منافسات إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي في مباراة الإياب التي أقيمت الأحد الماضي في كينيا، بثلاثية نظيفة سجلها رامي بيعة والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت الإمارات.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين المرتقبة والتي تشهد تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة، كما أعلنت قناة أون تايم سبورتس نقل مباراة الأهلي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

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