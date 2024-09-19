تشكيل آرسنال المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أتالانتا مساء اليوم الخميس 19-9-2024 على ملعب "جيويس" في أولى جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد أتالانتا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تمبر.

خط الوسط: جورجينيو، توماس بارتي، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد أتالانتا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.