العالم اليوم - ولي العهد السعودي يزور مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور القاهرة، الثلاثاء، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد الديوان الملكي السعودي أنه "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين غادر ولي العهد متوجها إلى جمهورية مصر العربية حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ومن المتوقع أن يناقش الأمير محمد بن سلمان في محادثاته مع السيسي العلاقات الثنائية مع التركيز على التجارة والاستثمار، إلى جانب الشؤون الإقليمية بما في ذلك أزمتي لبنان وغزة، بحسب مصادر دبلوماسية.