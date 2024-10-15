العالم اليوم - آيفون 16 برو ماكس.. هل أحتاج إلى شراء الطراز الأحدث؟

انتم الان تتابعون خبر آيفون 16 برو ماكس.. هل أحتاج إلى شراء الطراز الأحدث؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - منذ أن أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 16 برو ماكس في سبتمبر الماضي، يبقى السؤال الأكثر تداولا هو: هل أحتاج إلى شراء الطراز الأحدث؟

وقالت مجلة "أماتور فوتوغرافر" البريطانية على موقعها إن هاتف iPhone 16 Pro Max يحتل مكانة بارزة في قائمة أفضل الهواتف الذكية للمصورين، مضيفة "لكن من العدل أن نقول إنه لا يمثل ترقية كبيرة عند مقارنته بسابقه iPhone 15 Pro Max".

وتابعت: "إذا كنت تمتلك بالفعل آيفون 15 برو ماكس، فقد لا يكون من الضروري التسرع في شراء أحدث إصدار، أو ربما إذا كنت تمتلك طرازا أقدم، فقد تتمكن من توفير بعض النقود إذا اخترت 15 Pro Max بدلا من 16 Pro Max".

وأوضحت المجلة ذلك بالقول: "عموما، تتشابه مواصفات الكاميرا بين الطرازين بشكل ملحوظ. هناك اختلافات ضئيلة للغاية، سواء فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية أو المقربة أو الأمامية".

وأردفت قائلة: "الشاشة أكبر في آيفون 16 برو ماكس، لكنني وجدتها أكبر من اللازم.. على الأقل هذا ما شعرت به.. إذا لم تحب هذا الأمر، فيمكنك الحصول على آيفون 16 برو بشاشة مقاس 6.3 بوصة والاستمتاع بإعدادات الكاميرا نفسها".

بخلاف ذلك، تضيف المجلة: "يمكن ملاحظة بعض الاختلافات البسيطة في المعالج، الأمر الذي قد يحدث فرقا بالنسبة لأولئك الذين يصورون مقاطع فيديو عالية الجودة".

وأبرزت: "من الجدير بالذكر أيضا وجود اختلاف آخر يتعلق بإضافة زر "التحكم في الكاميرا" الجديد. هذا زر جديد يمنحك وصولا سريعا إلى الكاميرا. من المحتمل أن يحبه البعض، لكنني أقل اقتناعا - ولا أعتقد بالتأكيد أنه يستحق أن تشتري هاتفا جديدا من أجله".

وقالت المجلة: "بشكل عام، على الأقل من حيث المواصفات على الورق، يبدو iPhone 16 Pro Max وكأنه تطور مقارنة بـiPhone 15 Pro Max، ولكن هل ستكون هناك أي اختلافات كبيرة عندما ننظر إلى نفس المشاهد الملتقطة بكلا الهاتفين؟أظهر الطراز الأحدث بعض الاختلافات الطفيفة، لكنها ليست تحسنا كبيرا بأي حال من الأحوال".