العالم اليوم - إهانة أم إحراج إيران.. أي رد ستختار إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر إهانة أم إحراج إيران.. أي رد ستختار إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار رأيَ الولايات المتحدة، لكنها ستُقرر ردَّها على الهجوم الصاروخي الإيراني بناءً على مصلحتها الوطنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف صحيفة "واشنطن بوست" أن نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أن إسرائيل ستهاجم البنية التحتية العسكرية في إيران وليس المنشآتِ النوويةَ أو النفطية.

وفي هذا السياق، قال المحلل الخاص لـ"دوت الخليج" موفق حرب:

السؤال هو ماذا تريد إسرائيل من الرد، فإذا كان الرد عقاب لإيران وردعها فهذا شيء، وإذا كان الرد لتركيع النظام الإيراني فهذا شيء آخر.