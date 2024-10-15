العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل قائد في وحدة سلاح الجو التابعة لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، القضاء على خضر العبد المسؤول عن منطقة شمال الليطاني في وحدة سلاح الجو التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل بسبب هجمات الحزب من لبنان، والتي شنها بالتزامن مع حرب غزة.

وتجدد الصراع بين إسرائيل وحزب الله منذ عام عندما بادرت الجماعة بإطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية دعما لحركة حماس في بداية حرب غزة، وتصاعدت وتيرته بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

ويتقدم الجيش الإسرائيلي ببُطء في الجنوب اللبناني على وقع تسريبات صحفية بأنه يتطلع إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 3 كيلومترات.

من جانبه يقاتل حزب الله بمنطق حرب العصابات، ويُنفذ هجمات بالمسيَّرات أو الصواريخ في العمق الإسرائيلي.