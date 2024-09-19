نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كرة القدم في معرفة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

وتقام ست مواجهات اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري أبطال أوروبا

فيينورد ضد باير ليفركوزن – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريد ستار بلغراد ضد بنفيكا – في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موناكو ضد برشلونة – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أتالانتا ضد آرسنال – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بريست ضد شتورم جراتس – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024/25

1- هاري كين، بايرن ميونيخ: 4 أهداف.

2- مايكل أوليز، بايرن ميونيخ: هدفين.

جيمي بينو، بروسيا دورتموند: هدفين.

3- سيرهو جيراسي، بروسيا دورتموند: هدف واحد.

آرني إنجلز، سيلتك: هدف واحد.

فيرجيل فان دايك، ليفربول: هدف واحد.

أنطونيو روديجر، ريال مدريد: هدف واحد.

إندريك فيليبي، ريال مدريد: هدف واحد.