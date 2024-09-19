موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة برشلونة وموناكو وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موقف برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمواصلة البداية القوية للموسم الحالي وتأكيد أنه سيكون منافسًا قوية على البطولة هذا الموسم.

تغير نظام دوري أبطال أوروبا والذي يشارك فيه 36 نادي سيتم تقسيمهم إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل ناديين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والعودة.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني.

اما أصحاب المراكز من 9 إلى 24 فسيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 أندية تشارك في الدور الثاني بالإضافة إلى المتأهلين الثمانية.

موعد مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وموناكو يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 على ملعب لويس الثاني معقل موناكو وذلك ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وموناكو عبر قناة 1 beIN Sports وسيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث اللقاء.