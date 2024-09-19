نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد فتوح شارك في التدريبات الجماعية للفريق بالكامل لأول مرة اليوم، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني.

الغندور: فتوح شارك في مران الزمالك بالكامل استعدادًا للشرطة الكيني

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" امبارح أحمد فتوح شارك في مران الزمالك بعد الافراج عنه، ولكنه شارك في التدريبات البدنية والفردية فقط".

واختتم: "اليوم اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بالكامل وشارك في التقسيمة الجماعية وده تأكيدًا لخبرنا في ستاد المحور في الحلقة السابقة، إن في تفكير كبير في مشاركة اللاعب في جزء من مباراة الشرطة الكيني".