نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن قراره بشأن ضم لاعب أجنبي جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف على الكرة اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسامي قمصان المدرب العام، والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط، وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة، كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

الأهلي يؤجل التعاقد مع الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل

شهد الاجتماع مناقشة استعدادات الفريق للمرحلة القادمة، والتجديد لبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، والاتفاق على تأجيل البث في المكان الخامس للاعبين الأجانب إلى انتقالات يناير لحين لحين استيضاح بعض الأمور الفنية بما يُحقق مصلحة الفريق واحتياجاته.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى أزمة ضيق الوقت عند انتهاء لاعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع المنتخب في مباراة موريتانيا التي ستقام خارج البلاد يوم 15 أكتوبر القادم وصعوبة لحاقهم بوقت كافٍ بالفريق، للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي ستقام بالإمارات في الفترة من 18 - 21 أكتوبر، هذا فضلًا عن ارتباط الفريق بأول مبارياته في دور المجموعات بدوري الأبطال يوم 25 من نفس الشهر.